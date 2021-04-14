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Модрич отреагировал на информацию о трансфере Мбаппе в «Реал»

14 Апреля 2021, 10:25,

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на слухи о возможном трансфере в «королевский» клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Журналисты любят распускать различные слухи о трансферах игроков. Килиан уже сейчас является одним из лучших в мире. Он доказал свой класс в играх за «ПСЖ» и сборную Франции.

Наш клуб всегда с радостью принимает звездных игроков, но сейчас разгар сезона, поэтому неправильно что-то загадывать. Думаю, нужно немного подождать», - передает слова хорвата Goal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не станет продлевать договор с парижским грандом ради перехода в «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Лука Модрич
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