Вратарь «Райо Вальекано» Люка Зидан рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается из-за достижений отца.

«В моей фамилии есть как положительные, так и отрицательные стороны. Очевидно, что я рад успехам своего отца, но люди слишком много времени уделяют моей фамилии. Конечно, я уже привык к этому с детства, просто нужно смириться. Вы не можете понять меня, пока не окажетесь на моем месте. Люди думают, что я выхожу на поле только из-за того, что являюсь сыном Зидана. Необходимо просто давать игроку возможность работать и прогрессировать, независимо от фамилии. Нельзя относиться к кому-либо предвзято», - цитирует Зидана footmercato.