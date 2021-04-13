​В Испании назвали интересный статистический факт по матчу «Реал» - «Барселона»

На выходных в Испании проходила битва между «Реалом» и «Барселоной». Викторию в «эль класико» на своём поле отпраздновала мадридская команда – 2:1. Журналист Фил Китромилидес привёл на своей страничке в Twitter весьма интересный статистический факт по прошедшему матчу в Мадриде.

Оборонительная линия «Реала» в этом матче в среднем располагалась максимально низко, если брать весь сезон (на шесть метров ниже среднего). Оборонительная линия «Барселоны», напротив, в этом матче в среднем располагалась максимально высоко в этом сезоне (на три метра выше среднего).

«Реал» занимает второе место в таблице Примеры, а «Барселона» - третье.