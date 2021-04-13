Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус

Ведущий защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

Последний тест капитана команды дал положительный результат. Таким образом, Рамос будет вынужден провести на самоизоляции две недели.

В среду, 14-го апреля, мадридскому гранду предстоит ответный поединок с «Ливерпулем» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Энфилде», начало - 22:00 по московскому времени.

В первом матче, прошедшем в Мадриде, подопечные Зинедина Зидана обыграли команду Юргена Клоппа со счетом 3:1.