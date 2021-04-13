Васкес решил покинуть «Севилью»

Аргентинский хавбек Франко Васкес принял решение об уходе из «Севильи» по окончании нынешнего сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».

Согласно сведениям журналиста, 32-летний полузащитник желает вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Палермо». Контракт Васкеса с андалусийцами истекает грядущим летом, исходя из этого футболист достанется новому клубу совершенно бесплатно.

Франко защищает цвета «Севильи» с 2016-го года. В текущем розыгрыше испанской Примеры хавбек провел десять матчей, записав на свой счет один забитый мяч.