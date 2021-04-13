Стал известен характер травмы Фелиша

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13 Апреля 2021, 09:59,
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Стал известен характер повреждения нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Португальский игрок травмировался в недавнем матче чемпионата Испании против севильского «Бетиса» (1:1).
Как информирует пресс-служба «матрасников», у 21-летнего футболиста выявлен рецидив растяжения связок голеностопа. Ожидается, что Фелиш проведет в лазарете около недели и сможет вернуться на поле в матче против «Уэски», запланированном на 22-е апреля.
В нынешнем сезоне чемпионата Испани Жоау сыграл 25 поединков, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жоау Фелиш