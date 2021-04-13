Перес переизбран президентом «Реала»

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13 Апреля 2021, 09:33,
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Футбольный функционер Флорентино Перес был автоматически переизбран президентом мадридского «Реала», об этом рапортует AS.
74-летний руководитель сохранил свою должность, поскольку был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в голосовании. Таким образом, Флорентино продолжит работать у руля «королевского» клуба до 2025-го года.
Перес занимает пост президента мадридского гранда с 2009-го года.
В текущем сезоне испанской Примеры «Реал» набрал 66 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда Зинедина Зидана пробилась в четвертьфинал, где в первой игре победила «Ливерпуль» (3:1).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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