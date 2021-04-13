Перес переизбран президентом «Реала»

Футбольный функционер Флорентино Перес был автоматически переизбран президентом мадридского «Реала», об этом рапортует AS.

74-летний руководитель сохранил свою должность, поскольку был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в голосовании. Таким образом, Флорентино продолжит работать у руля «королевского» клуба до 2025-го года.

Перес занимает пост президента мадридского гранда с 2009-го года.

В текущем сезоне испанской Примеры «Реал» набрал 66 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда Зинедина Зидана пробилась в четвертьфинал, где в первой игре победила «Ливерпуль» (3:1).