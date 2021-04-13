Лишь четвёртый гол «Севильи» в ворота «Сельты» оказался победным

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13 Апреля 2021, 00:01,
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Заключительный матч 30-го тура чемпионата Испании получился на редкость результативным. Часто побеждающая всухую «Севилья» гостила у «Сельты» и была сильнее в голевой перестрелке (4:3). Андалусийцы продолжают преследовать тройку фаворитов с отставанием от лидера в шесть очков. «Сельта» - 10-я.
Протокол игры
|7' Кунде Жюль (0:1)
|(1:1) Аспас Яго 20'
|(2:1) Аспас Яго 23'
|35' Фернандо Режес (2:2)
|(3:2) Браис Мендес 43'
|60' Ракитич Иван (3:3)
|76' Гомес Алехандро (3:4)
Вильяр Иван • Мальо Уго • 51'Айду Джозеф • Фонтан Хосе • Аарон Мартин • Тапия Ренато • Браис Мендес • 74'Денис Суарес • Нолито Агудо 86' ( Баэса Мигель ( 86') • Мина Сантьяго 27' ( Феррейра Факундо ( 27' • Пейнадо Франсиско 83') • Аспас Яго 10'
Запасные: Patrick Sequeira • Жунка Давид • Араухо Нестор • Васкес Кевин
Буну Яссин • Навас Хесус 86' ( Мунир Эль-Хаддади ( 86') • Кунде Жюль • 19'Карлос Диего Сантос • 57'Акунья Маркос • Хордан Хоан 64' ( Торрес Оливер ( 64') • Фернандо Режес • Ракитич Иван 86' ( Гудель Неманья ( 86') • Сусо Хесус 67' ( Гомес Алехандро ( 67') • Эн-Несири Юссеф 64' ( Де Йонг Люк ( 64') • Окампос Лукас
Запасные: Оскар Родригес • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Серхи Гомес • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
12 апреля. Стадион "Балаидос".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Сельта
Более чем конфентка , а не матч ))) очень насыщенная , с большим темпом , комбинациями , от обеих команд , Севилия одна из самых самобытных команд , с очень трогательной любовью своих болельщиков , жаль только что подпортили сезон бестолковой игрой с Дортмундом .