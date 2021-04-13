Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Лишь четвёртый гол «Севильи» в ворота «Сельты» оказался победным

13 Апреля 2021, 00:01,

Заключительный матч 30-го тура чемпионата Испании получился на редкость результативным. Часто побеждающая всухую «Севилья» гостила у «Сельты» и была сильнее в голевой перестрелке (4:3). Андалусийцы продолжают преследовать тройку фаворитов с отставанием от лидера в шесть очков. «Сельта» - 10-я.

Протокол игры  
Сельта 3:4 Севилья
    7' Кунде Жюль (0:1)
(1:1) Аспас Яго 20'    
(2:1) Аспас Яго 23'    
    35' Фернандо Режес (2:2)
(3:2) Браис Мендес 43'    
    60' Ракитич Иван (3:3)
    76' Гомес Алехандро (3:4)
Вильяр Иван Мальо Уго   51' Айду Джозеф Фонтан Хосе Аарон Мартин Тапия Ренато Браис Мендес   74' Денис Суарес Нолито Агудо   86' (Баэса Мигель (   86') Мина Сантьяго   27' (Феррейра Факундо (   27' Пейнадо Франсиско   83') Аспас Яго   10'
Запасные: Patrick Sequeira Жунка Давид Араухо Нестор Васкес Кевин
Буну Яссин Навас Хесус   86' (Мунир Эль-Хаддади (   86') Кунде Жюль   19' Карлос Диего Сантос   57' Акунья Маркос Хордан Хоан   64' (Торрес Оливер (   64') Фернандо Режес Ракитич Иван   86' (Гудель Неманья (   86') Сусо Хесус   67' (Гомес Алехандро (   67') Эн-Несири Юссеф   64' (Де Йонг Люк (   64') Окампос Лукас
Запасные: Оскар Родригес Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Вацлик Томаш
12 апреля. Стадион "Балаидос".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Сельта
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
13 Апреля 2021, 00:07

Более чем конфентка , а не матч ))) очень насыщенная , с большим темпом , комбинациями , от обеих команд , Севилия одна из самых самобытных команд , с очень трогательной любовью своих болельщиков , жаль только что подпортили сезон бестолковой игрой с Дортмундом .

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