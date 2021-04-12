Скаут: «Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», а Месси лучше Роналду»

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12 Апреля 2021, 11:54,
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Футбольный скаут Андре Кюри рассказал о несостоявшемся трансфере бразильского форварда Винисиуса Жуниора в каталонскую «Барселону».
«Мы вели переговоры по переходу Жуниора, но его представители предали нас и договорились с «Реалом». За две недели до трансфера в мадридский клуб Винисиус говорил нам, что является поклонником «Барселоны». Он также сказал, что Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду. Однако, подписав договор со «сливочными», Винисиус начал говорить обратное», - приводит слова скаута Sport.es.
Жуниор перешел в «королевский» клуб летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Винисиус Жуниор, Андре Кюри
Хе.. Ты, кто, Винисиус???.... Нуль!!!... Хе-хе...
А это видимо такой обряд посвящения в Барсе, каждый новичок должен обязательно сказать, что Месси лучше Роналду) Потом подписать контракт, поцеловать эмблему клуба, потом поцеловать Месси, помолиться на него. Может у них там еще и одинаковые татуировки с его лицом сделаны, или может клеймо?