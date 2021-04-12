Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Скаут: «Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», а Месси лучше Роналду»

12 Апреля 2021, 11:54,

Футбольный скаут Андре Кюри рассказал о несостоявшемся трансфере бразильского форварда Винисиуса Жуниора в каталонскую «Барселону».

«Мы вели переговоры по переходу Жуниора, но его представители предали нас и договорились с «Реалом». За две недели до трансфера в мадридский клуб Винисиус говорил нам, что является поклонником «Барселоны». Он также сказал, что Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду. Однако, подписав договор со «сливочными», Винисиус начал говорить обратное», - приводит слова скаута Sport.es.

Жуниор перешел в «королевский» клуб летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Винисиус Жуниор, Андре Кюри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
12 Апреля 2021, 13:04

Хе.. Ты, кто, Винисиус???.... Нуль!!!... Хе-хе...

0
Boris
12 Апреля 2021, 11:59

А это видимо такой обряд посвящения в Барсе, каждый новичок должен обязательно сказать, что Месси лучше Роналду) Потом подписать контракт, поцеловать эмблему клуба, потом поцеловать Месси, помолиться на него. Может у них там еще и одинаковые татуировки с его лицом сделаны, или может клеймо?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола