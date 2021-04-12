Скаут: «Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», а Месси лучше Роналду»

Футбольный скаут Андре Кюри рассказал о несостоявшемся трансфере бразильского форварда Винисиуса Жуниора в каталонскую «Барселону».

«Мы вели переговоры по переходу Жуниора, но его представители предали нас и договорились с «Реалом». За две недели до трансфера в мадридский клуб Винисиус говорил нам, что является поклонником «Барселоны». Он также сказал, что Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду. Однако, подписав договор со «сливочными», Винисиус начал говорить обратное», - приводит слова скаута Sport.es.

Жуниор перешел в «королевский» клуб летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.