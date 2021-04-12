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«Атлетико» заинтересовался «новым Луисом Суаресом»

12 Апреля 2021, 08:10,

Руководство мадридского «Атлетико» начало подыскивать усиление в атакующую линию. В поле зрения испанского топ-клуба попал перспективный уругвайский форвард Матиас Аресо, правами на которого владеет «Ривер Плейт» (Монтевидео).

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Николо Скира 18-летнего футболиста называют на родине «новым Луисом Суаресом». Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро. Его действующее соглашение с «Ривер Плейтом» рассчитано до конца 2022-го года.

В текущем сезоне Матиас сыграл 14 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Матиас Аресо
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