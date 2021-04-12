Коке: «Всё зависит от нас самих»

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12 Апреля 2021, 00:32,
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча с «Бетисом» (1:1). «Матрасники» одержали лишь одну победу в четырёх последних матчах.
«Команда выложилась на полную. Мы потеряли два очка, но нужно продолжать работать. Мы по-прежнему первые, а значит всё зависит от нас самих. Конечно, у нас есть кадровые проблемы, но это не может служить оправданием, потому что мы обладаем сильным составом», - сказал испанский полузащитник во время послематчевого интервью.
После тридцати туров «Атлетико» возглавляет турнирную таблица чемпионата Испании, а «Реал» и «Барселона» отстают на одно и два очка соответственно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Коке