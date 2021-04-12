Коке: «Всё зависит от нас самих»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча с «Бетисом» (1:1). «Матрасники» одержали лишь одну победу в четырёх последних матчах.

«Команда выложилась на полную. Мы потеряли два очка, но нужно продолжать работать. Мы по-прежнему первые, а значит всё зависит от нас самих. Конечно, у нас есть кадровые проблемы, но это не может служить оправданием, потому что мы обладаем сильным составом», - сказал испанский полузащитник во время послематчевого интервью.

После тридцати туров «Атлетико» возглавляет турнирную таблица чемпионата Испании, а «Реал» и «Барселона» отстают на одно и два очка соответственно.