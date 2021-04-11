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«Атлетико» снова оступился, не сумев обыграть «Бетис»

11 Апреля 2021, 23:55,

«Атлетико» продолжает удивлять отсутствием результата. В 30-м туре Ла Лиги «матрасники» гостили у «Бетиса» и не смогли его обыграть. При этом начало встречи было удачным для столичной команды - уже на пятой минуте Янник Карраско вколотил мяч в сетку. В середине первого тайма севильцы отыгрались, это Кристиан Тельо со средней дистанции замкнул передачу Херарда Морено. В оставшееся время у лидеров было не так много шансов, чтобы вырвать победу. Итог - ничья 1:1 и отрыв «Атлетико» от второго места всего в одно очко.

Протокол игры  
Бетис 1:1 Атлетико М
    5' Карраско Янник (0:1)
(1:1) Тельо Кристиан 20'    
Браво Клаудио Эмерсон Жуниор Манди Аисса Бартра Марк Морено Алекс Каналес Серхио Гидо Родригес   90' (Карвалью Вилльям (   90') Руибаль Айтор   75' (Лаинес Диего (   75') Хоакин Санчес   63' (Хуанми Мигель (   63') Тельо Кристиан Фекир Набиль
Запасные: Роблес Жоэль Фекир Яссин Миранда Хуан Морон Лоренцо Акуоку Поль Сидней Монтойя Мартин
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио   64' (Витоло Виктор (   64') Эррера Эктор   64' (Лоди Ренан (   64') Триппьер Киран   78' (Врсалько Шиме (   78') Ньигес Сауль Коке Хорхе Карраско Янник Корреа Анхель Фелиш Жоау   48' (Торрейра Лукас (   48')
Запасные: Грбич Иво Камелло Серхио Фелипе Аугусто IV
11 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Бетис
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
12 Апреля 2021, 00:15

Ну что, атлеты, вы уже почти котлеты)

0
ARTUR
12 Апреля 2021, 00:07

игра мощная , с точки зрения движухи ))) Бетис был совсем не плох , кризис игры у атлетов и кризис с нехваткой игроков может здорово подпортить Симеоне , тем интересней будет наблюдать за концовкой сезона , ничейка конечно в копилку Реалу и Барсе )) последний раз помню такую дикую интригу именно в тот год когда атлеты стали чемпионами ))

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