«Атлетико» снова оступился, не сумев обыграть «Бетис»

«Атлетико» продолжает удивлять отсутствием результата. В 30-м туре Ла Лиги «матрасники» гостили у «Бетиса» и не смогли его обыграть. При этом начало встречи было удачным для столичной команды - уже на пятой минуте Янник Карраско вколотил мяч в сетку. В середине первого тайма севильцы отыгрались, это Кристиан Тельо со средней дистанции замкнул передачу Херарда Морено. В оставшееся время у лидеров было не так много шансов, чтобы вырвать победу. Итог - ничья 1:1 и отрыв «Атлетико» от второго места всего в одно очко.