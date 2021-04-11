«Атлетико» снова оступился, не сумев обыграть «Бетис»

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11 Апреля 2021, 23:55,
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«Атлетико» продолжает удивлять отсутствием результата. В 30-м туре Ла Лиги «матрасники» гостили у «Бетиса» и не смогли его обыграть. При этом начало встречи было удачным для столичной команды - уже на пятой минуте Янник Карраско вколотил мяч в сетку. В середине первого тайма севильцы отыгрались, это Кристиан Тельо со средней дистанции замкнул передачу Херарда Морено. В оставшееся время у лидеров было не так много шансов, чтобы вырвать победу. Итог - ничья 1:1 и отрыв «Атлетико» от второго места всего в одно очко.
Протокол игры
|Бетис
|1:1
|Атлетико М
|5' Карраско Янник (0:1)
|(1:1) Тельо Кристиан 20'
Браво Клаудио • Эмерсон Жуниор • Манди Аисса • Бартра Марк • Морено Алекс • Каналес Серхио • Гидо Родригес 90' ( Карвалью Вилльям ( 90') • Руибаль Айтор 75' ( Лаинес Диего ( 75') • Хоакин Санчес 63' ( Хуанми Мигель ( 63') • Тельо Кристиан • Фекир Набиль
Запасные: Роблес Жоэль • Фекир Яссин • Миранда Хуан • Морон Лоренцо • Акуоку Поль • Сидней • Монтойя Мартин
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Эрмосо Марио 64' ( Витоло Виктор ( 64') • Эррера Эктор 64' ( Лоди Ренан ( 64') • Триппьер Киран 78' ( Врсалько Шиме ( 78') • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Карраско Янник • Корреа Анхель • Фелиш Жоау 48' ( Торрейра Лукас ( 48')
Запасные: Грбич Иво • Камелло Серхио • Фелипе Аугусто IV
11 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Бетис
Ну что, атлеты, вы уже почти котлеты)
игра мощная , с точки зрения движухи ))) Бетис был совсем не плох , кризис игры у атлетов и кризис с нехваткой игроков может здорово подпортить Симеоне , тем интересней будет наблюдать за концовкой сезона , ничейка конечно в копилку Реалу и Барсе )) последний раз помню такую дикую интригу именно в тот год когда атлеты стали чемпионами ))