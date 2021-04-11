Фелиш получил травму в матче с «Бетисом»

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму в матче тридцатого тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Португальскому нападающему досталось по ногам в концовке первого тайма, а через минуту после начала второй половины встречи Фелиш попросил замену, вместо него на поле появился Лукас Торрейра.

На данный момент идёт 75-я минута матча, счёт 1:1.

21-летний Фелиш сыграл тридцать три матча за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемьдесят миллионов евро.