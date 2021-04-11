​«Реал» назвал диагноз Васкеса

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11 Апреля 2021, 14:47,
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На официальном сайте «Реала» появилась информация о состоянии Лукаса Васкеса, получившего травму в субботнем матче против «Барселоны». Зинедину Зидану пришлось менять Васкеса уже в концовке первого тайма.
В результате обследования, которое прошло в воскресенье утром, у Васкеса было выявлено растяжение задней крестообразной связки левого колена.
«Реал» не называет сроков восстановления Лукаса Васкеса. Испанские СМИ пишут о том, что футболист не сможет выйти на футбольное поле до конца сезона.
Напомним, «Реал» в субботу отпраздновал победу в «эль класико» с результатом 2:1. Лукас Васкес отметился голевой передачей на Карима Бензема.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес