Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Реал» назвал диагноз Васкеса

11 Апреля 2021, 14:47,

На официальном сайте «Реала» появилась информация о состоянии Лукаса Васкеса, получившего травму в субботнем матче против «Барселоны». Зинедину Зидану пришлось менять Васкеса уже в концовке первого тайма.

В результате обследования, которое прошло в воскресенье утром, у Васкеса было выявлено растяжение задней крестообразной связки левого колена.

«Реал» не называет сроков восстановления Лукаса Васкеса. Испанские СМИ пишут о том, что футболист не сможет выйти на футбольное поле до конца сезона.

Напомним, «Реал» в субботу отпраздновал победу в «эль класико» с результатом 2:1. Лукас Васкес отметился голевой передачей на Карима Бензема.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола