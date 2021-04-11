Сабитов: «Бензема забил «Барселоне» в стиле Стрельцова»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «эль класико» между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (2:1) в тридцатом туре чемпионата Испании.

- Все «эль класико» проходят под высоким градусом накала, футболисты действуют в них с десятикратным настроем. Игра выдалась яркой и интересной. Дождь, ливший во втором тайме, не только мешал, но и помогал футболистам. Из-за мокрого поля было достаточно брака, но зато игроки с удовольствием шли на скользком газоне в подкаты. Кроме того, дождь заставлял их больше двигаться, чтоб не замерзать.

«Реал» провёл во вторник очень классный матч против «Ливерпуля», и возникал вопрос, сумеет ли он за короткий промежуток времени восстановиться перед «Барселоной», которая уже вылетела из Лиги чемпионов. Оказалось, что «Реал» сумел, ему хватило сил и эмоций. Зидан снова показал, что является тренером с приставкой «топ», выигрывающим большие матчи. Раньше он притягивал удачу как футболист, а теперь он притягивает её как тренер. «Класико», которое могло сложиться в ползу любой из команд, сложилось всё-таки в пользу «Реала».

По сравнению с матчем против «Ливерпуля» вместо Асенсио с первых минут вышел Вальверде. И он сыграл очень полезно, закрывая бровку, – Асенсио вряд ли возвращался бы так назад. В первом тайме «Барселона» много владела мячом, но не создала ни одного момента, а «Реал» здорово выбегал в контратаки. Бензема забил пяткой в ближний угол красивейший гол в стиле нашего Эдуарда Стрельцова – это было стечение обстоятельств и ошибка Тер Штегена. Во втором тайме «Барселона» сначала также владела мячом, а «Реал» уповал на контратаки, но минут за двадцать до конца матча после замен просто начался открытый футбол.

В компенсированное время «Барселона» пошла ва-банк, Тер Штеген отправился на угловой. На мой взгляд, так не нужно делать, если вратарь не готов к этому, но если готов, то почему бы и нет? Проиграть 2:1 или 3:1, большой разница для «Барселоны» не было, а так у неё ещё сохранялась надежда, что матч можно спасти. Помните, как подключился на стандарт возле чужих ворот Шунин позапрошлой осенью в матче «Динамо» – «Ахмат»? Защитники грозненцев, игравшие персонально, оказались введены в заблуждение и позволили Ордецу сравнять счёт на подаче углового.

Что касается момента с падением Брайтвайта на лицевой, то он упал так, как люди обычно не падают без контакта. Но когда я увидел телевизионные повторы с разных точек, то не сказал бы, что там надо было назначать пенальти. Брайтвайт исполнил классный акробатический трюк.

Кто станет чемпионом? Мне кажется, что «Реал», но я могу ошибаться. В Ла Лиге для лидеров каждый матч реально как финал. В отличие от чемпионатов Англии, Италии, Германии и, наверное, Франции, в Испании ожидается напряжённая борьба за золото вплоть до последнего тура. Это провоцирует накалённую обстановку для футболистов, тренеров, боссов клубов и болельщиков. С интригой там сейчас проблем нет.