​Лапорта оптимистичен после поражения «Барселоны» в «эль класико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на поражение своей команды в гостях у «Реала» со счётом 1:2. Несмотря на неутешительный результат, Лапорта оказался оптимистичен.

«У нас впереди восемь матчей, чтобы добиться победы в Ла Лиге. Не сомневаюсь, что наша команда будет бороться до самого конца», - написал Лапорта на своей страничке в Twitter.

На текущую минуту ситуация в таблице следующая: «Реал» и «Атлетико» располагаются на вершине, имея по 66 очков, а «Барселона» отстаёт на один балл. Впрочем, «Атлетико» свой матч тридцатого тура ещё не провёл. В воскресенье вечером «матрасники» сыграют против «Бетиса» на выезде.