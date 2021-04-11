Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Лапорта оптимистичен после поражения «Барселоны» в «эль класико»

11 Апреля 2021, 09:33,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на поражение своей команды в гостях у «Реала» со счётом 1:2. Несмотря на неутешительный результат, Лапорта оказался оптимистичен.

«У нас впереди восемь матчей, чтобы добиться победы в Ла Лиге. Не сомневаюсь, что наша команда будет бороться до самого конца», - написал Лапорта на своей страничке в Twitter.

На текущую минуту ситуация в таблице следующая: «Реал» и «Атлетико» располагаются на вершине, имея по 66 очков, а «Барселона» отстаёт на один балл. Впрочем, «Атлетико» свой матч тридцатого тура ещё не провёл. В воскресенье вечером «матрасники» сыграют против «Бетиса» на выезде.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Апреля 2021, 10:19

Да, очное дерби провалено, но ещё только предстоит играть! Всё может поменяться. Понимаю настрой Лапорты. Помимо популистских заявлений, в чемпионской гонке в Испании ничего не ясно.

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