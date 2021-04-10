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Перес - единственный кандидат на пост президента «Реала»

10 Апреля 2021, 09:31,

Нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес является единственным кандидатом на предстоящих выборах главы клуба. Об этом рапортует пресс-служба «сливочных».

Если другие кандидаты не появятся, Перес автоматически останется на занимаемой должности. Его полномочия будут продлены до лета 2025-го года.

Напомним, что Флорентино занимает пост президента «королевского» клуба с 2009-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 63 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда вышла в 1/4 финала, где в первом матче одолела «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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