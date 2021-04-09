Сколари: «Возможность тренировать Месси принесла бы мне больше радости, чем все титулы, которые я выиграл»

Бразильский тренер Луис Филипе Сколари заявил, что хотел бы поработать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Тренировать Месси – это одно из главных достижений в карьере, такая возможность принесла бы мне больше радости, чем все титулы, которые я выиграл. Если бы я возглавил клуб, в котором играет Лионель, то моя карьера бы сильно изменилась.

Воссоединение Месси и Неймара? Да, я хотел бы этого, но не в «Барселоне», а в «ПСЖ». Это два гения. Такой связки не было бы ни в одном другом клубе. Не думаю, что были бы матчи, в которых «парижане» уходили бы с поля без забитых голов», - цитирует Сколари Super Deportivo.