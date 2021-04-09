Де Йонг: «Месси является лучшим игроком всех времён»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг в очередной раз лестно высказался об одноклубнике Лионеле Месси.

«Я считаю, что Месси является лучшим игроком всех времён, лучший, кого я когда-либо видел. Когда вы играете с ним в одной команде, то всё становится проще. Лионель в каждой игре доказывает, что является лучшим.

Кто мой кумир? Думаю, что Месси, он уже был лучшим, когда мне было всего двенадцать игроков», - цитирует голландского футболиста пресс-служба «Барселона».

23-летний голландец перешёл в испанский клуб в октябре 2020 года, заключив долгосрочный контракт с «Барселоной».