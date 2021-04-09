Де Йонг: «Месси является лучшим игроком всех времён»

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09 Апреля 2021, 21:33,
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг в очередной раз лестно высказался об одноклубнике Лионеле Месси.
«Я считаю, что Месси является лучшим игроком всех времён, лучший, кого я когда-либо видел. Когда вы играете с ним в одной команде, то всё становится проще. Лионель в каждой игре доказывает, что является лучшим.
Кто мой кумир? Думаю, что Месси, он уже был лучшим, когда мне было всего двенадцать игроков», - цитирует голландского футболиста пресс-служба «Барселона».
23-летний голландец перешёл в испанский клуб в октябре 2020 года, заключив долгосрочный контракт с «Барселоной».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Френки де Йонг
Об этом знают даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!!.. Хе-хе..
ай лизнул пахану мартышка.. ты ничего в жизни еще не видел.. салага! )))