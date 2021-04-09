​Ла Лига не обнаружила доказательств оскорбления Дьякаби на расовой почве

Ла Лига опубликовала отчёт по итогам своего расследования ситуации на матче между «Кадисом» и «Валенсией». Как известно, гости на какое-то время уходили с поля, поскольку Муктар Дьякаби обвинил Хуана Калу в расистском оскорблении.

Ла Лига провела расследование, проанализировав доступные аудио и видео файлы, а также задействовав экспертов по чтению по губам. Доказательств того, что Хуан Кала оскорбил Муктара Дьяками на расовой почве, обнаружено не было.

«Валенсия» уже успела опубликовать своё заявление. В нём говорится о том, что отсутствие доказательств не означает, что оскорбления не было, поскольку все слова Калы изучены не были.