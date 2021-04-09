Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Ла Лига не обнаружила доказательств оскорбления Дьякаби на расовой почве

09 Апреля 2021, 17:44,

Ла Лига опубликовала отчёт по итогам своего расследования ситуации на матче между «Кадисом» и «Валенсией». Как известно, гости на какое-то время уходили с поля, поскольку Муктар Дьякаби обвинил Хуана Калу в расистском оскорблении.

Ла Лига провела расследование, проанализировав доступные аудио и видео файлы, а также задействовав экспертов по чтению по губам. Доказательств того, что Хуан Кала оскорбил Муктара Дьяками на расовой почве, обнаружено не было.

«Валенсия» уже успела опубликовать своё заявление. В нём говорится о том, что отсутствие доказательств не означает, что оскорбления не было, поскольку все слова Калы изучены не были.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Кадис, Хуан Кала, Муктар Дьякаби
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