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Неймар может вернуться в «Барселону», переговоры с «ПСЖ» приостановлены

09 Апреля 2021, 13:11,

Бразильский нападающий Неймар еще не договорился с «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Форвард приостановил переговоры, поскольку по-прежнему думает о возвращении в каталонскую «Барселону», рапортует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что руководство «сине-гранатовых» планирует сделать предложение 29-летнему футболисту в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт Неймара с парижским грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 13 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
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