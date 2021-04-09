Неймар может вернуться в «Барселону», переговоры с «ПСЖ» приостановлены

Бразильский нападающий Неймар еще не договорился с «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Форвард приостановил переговоры, поскольку по-прежнему думает о возвращении в каталонскую «Барселону», рапортует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что руководство «сине-гранатовых» планирует сделать предложение 29-летнему футболисту в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт Неймара с парижским грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 13 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.