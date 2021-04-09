Зидан думает об уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан задумался об уходе из «королевского» клуба по окончании сезона-2020/2021, рапортует Onda Madrid.

Источник сообщает, что французский специалист устал от постоянного давления в мадридском гранде. У Зидана накопилась как физическая, так и психологическая усталость.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Зизу со стороны туринского «Ювентуса». Специалист в одном из интервью не исключил своего возвращения в итальянский клуб.

В текущем сезоне Примеры «Реал» занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команды вышла в 1/4 финала, где в первом матче одолела «Ливерпуль» со счетом 3:1.