Маттеус: «Мбаппе рано или поздно перейдёт в «Реал»

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он хочет стать лучшим футболистом в мире, для этого ему необходимо продолжать прогрессировать и перейти в большой клуб. Килиану подошёл бы мадридский «Реал», который уже несколько лет находится на вершине. Думаю, что рано или поздно он перейдёт в стан «сливочных», - цитирует Маттеуса Sky Germany.

22-летний француз сыграл тридцать восемь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать два гола и отдал девять голевых передач. Контракт Килиана с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.