Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маттеус: «Мбаппе рано или поздно перейдёт в «Реал»

08 Апреля 2021, 21:13,

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он хочет стать лучшим футболистом в мире, для этого ему необходимо продолжать прогрессировать и перейти в большой клуб. Килиану подошёл бы мадридский «Реал», который уже несколько лет находится на вершине. Думаю, что рано или поздно он перейдёт в стан «сливочных», - цитирует Маттеуса Sky Germany.

22-летний француз сыграл тридцать восемь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать два гола и отдал девять голевых передач. Контракт Килиана с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Лотар Маттеус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола