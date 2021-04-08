​Мбаппе решил переходить в «Реал»

Килиан Мбаппе не станет подписывать новый контракт с «ПСЖ». Будущим летом французский форвард рассчитывает перебраться в «Реал». Об этом сообщается в программе El Larguero на Cadena SER.

Отмечается, что «сливочные» летом рассчитывают совершить сразу два громких трансфера. Помимо Килиана Мбаппе, мадридский клуб хочет заполучить Эрлинга Холанна, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию».

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Форвард проводит в парижском клубе четвёртый сезон. За это время он забил сто двадцать два гола в 162 матчах.