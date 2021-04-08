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​Мбаппе решил переходить в «Реал»

08 Апреля 2021, 18:38,

Килиан Мбаппе не станет подписывать новый контракт с «ПСЖ». Будущим летом французский форвард рассчитывает перебраться в «Реал». Об этом сообщается в программе El Larguero на Cadena SER.

Отмечается, что «сливочные» летом рассчитывают совершить сразу два громких трансфера. Помимо Килиана Мбаппе, мадридский клуб хочет заполучить Эрлинга Холанна, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию».

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Форвард проводит в парижском клубе четвёртый сезон. За это время он забил сто двадцать два гола в 162 матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
08 Апреля 2021, 20:30

Будущим летом сейчас звучит так же фантастично как через 10 лет ... да и не нужен он за такие бабосы а тем белее этот Холан , вообще бы уже нужно подтягивать испанцев в клуб , а то за сборную из состава Реала играл последние игры кажется только Рамос , Куманам и Зиданам сборная пофиг , и у меня уже есть предпосылки к тому что на мундиале будет очень короткая скамейка .

0
San13
08 Апреля 2021, 19:49

Жирновато даже для Реала:)) А в условиях пандемии и подавно.

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