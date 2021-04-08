​Глава Ла Лиги высказался о расистском скандале на матче «Валенсии»

Воскресный матч испанского чемпионата между «Кадисом» и «Валенсией» приостанавливался, поскольку команда гостей ушла с поля в знак протеста. Игрок «летучих мышей» Муктар Дьякаби обвинил Хуана Калу в проявлении расизма. Ситуацию прокомментировал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Мы слышали на записи какое-то выражение, но там слышен южноамериканский акцент, то есть это говорил не Кала. Мы заказали очистку всех записей, а также поручили экспертам по чтению по губам определить, что говорил Кала. Ситуация прояснится, и решение будет принято», - приводит слова Тебаса Marca.