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​Кандидат в президенты «Реала» хочет вернуть Роналду

08 Апреля 2021, 14:55,

В этом году состоятся выборы президента «Реала». Энрике Рикельме, являющийся одним из кандидатов, поговорил о своих планах.

«Я бы поставил на повестку дня вопрос возвращения Роналду в «Реал». Нет старых и молодых футболистов, есть только хорошие и плохие.

Зидан не был бы моим тренером. Мы бы выбрали другой тип тренера с другой стратегией. Мне нравятся Юрген Клопп и Рауль.

Мбаппе? Это большой футболист, но сначала нам нужно будет посмотреть на финансовые показатели клуба», - рассказал Рикельме в интервью для El Partidazo de COPE.

В настоящий момент президентом «Реала» является Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Энрике Рикельме
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