​Кандидат в президенты «Реала» хочет вернуть Роналду

|
08 Апреля 2021, 14:55,
|
|
В этом году состоятся выборы президента «Реала». Энрике Рикельме, являющийся одним из кандидатов, поговорил о своих планах.
«Я бы поставил на повестку дня вопрос возвращения Роналду в «Реал». Нет старых и молодых футболистов, есть только хорошие и плохие.
Зидан не был бы моим тренером. Мы бы выбрали другой тип тренера с другой стратегией. Мне нравятся Юрген Клопп и Рауль.
Мбаппе? Это большой футболист, но сначала нам нужно будет посмотреть на финансовые показатели клуба», - рассказал Рикельме в интервью для El Partidazo de COPE.
В настоящий момент президентом «Реала» является Флорентино Перес.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Энрике Рикельме