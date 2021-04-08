«Реал» и «Атлетико» претендуют на защитника «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Испании, об этом сообщает El Gol Digital.

Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего французского футболиста проявляют мадридские «Реал» и «Атлетико». Напомним, что Эрнандес является воспитанником академии «матрасников».

В «Баварию» защитник перебрался в 2019-м году. Трансфер обошелся немецкому гранду в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрнандес провел 18 поединков, сделал две голевые передачи и получил две желтые карточки.