«Реал» и «Атлетико» претендуют на защитника «Баварии»

|
08 Апреля 2021, 11:10,
|
|
Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Испании, об этом сообщает El Gol Digital.
Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего французского футболиста проявляют мадридские «Реал» и «Атлетико». Напомним, что Эрнандес является воспитанником академии «матрасников».
В «Баварию» защитник перебрался в 2019-м году. Трансфер обошелся немецкому гранду в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрнандес провел 18 поединков, сделал две голевые передачи и получил две желтые карточки.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Бавария, Атлетико Мадрид, Люка Эрнандес