Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» и «Атлетико» претендуют на защитника «Баварии»

08 Апреля 2021, 11:10,

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Испании, об этом сообщает El Gol Digital.

Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего французского футболиста проявляют мадридские «Реал» и «Атлетико». Напомним, что Эрнандес является воспитанником академии «матрасников».

В «Баварию» защитник перебрался в 2019-м году. Трансфер обошелся немецкому гранду в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрнандес провел 18 поединков, сделал две голевые передачи и получил две желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Атлетико Мадрид, Люка Эрнандес
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