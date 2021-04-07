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«Барселона» изменила предложение Гарсии

07 Апреля 2021, 19:28,

«Барселона» изменила предложение защитнику «Манчестер Сити» Эрику Гарсии.

По информации Marca, каталонцы уменьшили предложение из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Испанский защитник взял время, чтобы взвесить все за и против, окончательного решения он ещё не принял.

Контракт 20-летнего Гарсии с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется новому клубу бесплатно. В нынешнем сезоне испанец сыграл десять матчей за «горожан» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

Заметим, что Эрик является воспитанником «Барселоны».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Эрик Гарсия
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