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Суарес пропустит четыре недели из-за травмы

07 Апреля 2021, 17:43,

Нападающий Луис Суарес не поможет «Атлетико» в ближайших матчах.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, сославшись на окружение футболиста, уругвайцу предстоит пропустить порядка четырёх недель из-за травмы, таким образом, он рискует пропустить матч против «Барселоны», который запланирован на девятое мая.

34-летний форвард сыграл двадцать шесть матчей за «матрасников» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи.

После двадцати девяти туров «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону», идущую второй, на один зачетный балл.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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