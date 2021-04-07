Суарес пропустит четыре недели из-за травмы

Нападающий Луис Суарес не поможет «Атлетико» в ближайших матчах.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, сославшись на окружение футболиста, уругвайцу предстоит пропустить порядка четырёх недель из-за травмы, таким образом, он рискует пропустить матч против «Барселоны», который запланирован на девятое мая.

34-летний форвард сыграл двадцать шесть матчей за «матрасников» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи.

После двадцати девяти туров «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону», идущую второй, на один зачетный балл.