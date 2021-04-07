«Барселона» предложит новый контракт Дембеле

«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле.

По информации CCMA, спортивный директор каталонского клуба уже в ближайшее время планирует встретиться с представителями Дембеле, чтобы обсудить с ними продление контракта. За ситуацией с Усманом следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», которые в любой момент могут вступить в гонку за французом.

23-летний Дембеле сыграл тридцать шесть матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракта Усмана с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.