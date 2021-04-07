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Суарес получил травму

07 Апреля 2021, 14:33,

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес получил повреждение.

Как сообщил журналист Хави Гомес в «Твиттере», уругвайский футболист досрочно закончил тренировку из-за мышечных проблем. Состояние Суареса будет оценено в самое ближайшее время.

34-летний футболист принял участие в тридцати двух матчах «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи. Контракт Суареса с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Уже в воскресенье, одиннадцатого апреля, «Атлетико» сыграет в гостях против «Бетиса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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