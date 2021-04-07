Куртуа назвал лучших голкиперов мира

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал лучших вратарей мирового футбола.

«Очень сложно отвечать на такие вопросы, сейчас уровень голкиперов очень высок. Могу выделить Яна Облака, Алиссона Бекера, Марка-Андре тер Штегена. Мануэль Нойер по-прежнему показывает высокий уровень. Также не забудем о легенде - Джанлуиджи Буффоне», - передает слова бельгийского вратаря AS.

Напомним, что Куртуа защищает цвета «королевского» клуба с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Тибо провел 29 поединков, в которых пропустил 22 гола. В 12 играх бельгиец сохранил ворота в неприкосновенности.