Араухо: «Месси – это и есть «Барселона»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в каталонском клубе.

«Я занял место Суареса в раздевалке и теперь сижу рядом с Месси. Это отличный человек и капитан, надеюсь, что он останется в «Барселоне» надолго. Трудно представить клуб без Месси, потому что Лео – это и есть «Барса». Он здесь уже много лет и является лидером. Кумир фанатов, не представляю его в другой футболке», - цитирует Араухо Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт аргентинского нападающего с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона, Месси ещё не принял решение относительно своего будущего.