​«Вильярреал» открывает академию в Краснодаре

Испанский «Вильярреал» сообщил об открытии клубной академии в Краснодаре. Она будет ориентирована на воспитание футболистов в возрасте от пяти до шестнадцати лет.

В июне в краснодарской академии «подводников» запланированы сборы, о чём рассказывается на официальном сайте клуба.

Открытием академии в России «Вильярреал» расширяет своё представительство на земном шаре. Академии и школы «подводников» есть во многих странах, включая США, Австралию, Канаду и Южную Корею.

Отметим, что ранее в составе «Вильярреала» выступал российский хавбек Денис Черышев. В настоящее время он играет за «Валенсию».