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Коутиньо перенёс вторую операцию на колене

06 Апреля 2021, 08:32,

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес очередную операцию. Об этом информирует пресс-служба «сине-гранатовых». Бразильского вингера прооперировали из-за кисты мениска в левом колене.

Ранее Филиппе уже перенес операцию на мениске, однако понадобилось дополнительное хирургическое вмешательство. В нынешнем сезоне футболист на поле больше не появится.

Коутиньо защищает цвета каталонского коллектива с 2018-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 12 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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Комментарии (1)
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Super fanat
06 Апреля 2021, 09:51

Всё-таки сломал его переход в Барсу... А мог бы и дальше пылить за Ливер без особых проблем. Впрочем, ни у него одного такая проблема при переходе в топ-клуб возникла, но он и в статусе топ-звезды переходил.

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