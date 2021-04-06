Коутиньо перенёс вторую операцию на колене

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06 Апреля 2021, 08:32,
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Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес очередную операцию. Об этом информирует пресс-служба «сине-гранатовых». Бразильского вингера прооперировали из-за кисты мениска в левом колене.
Ранее Филиппе уже перенес операцию на мениске, однако понадобилось дополнительное хирургическое вмешательство. В нынешнем сезоне футболист на поле больше не появится.
Коутиньо защищает цвета каталонского коллектива с 2018-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 12 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
Всё-таки сломал его переход в Барсу... А мог бы и дальше пылить за Ливер без особых проблем. Впрочем, ни у него одного такая проблема при переходе в топ-клуб возникла, но он и в статусе топ-звезды переходил.