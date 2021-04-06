Коутиньо перенёс вторую операцию на колене

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес очередную операцию. Об этом информирует пресс-служба «сине-гранатовых». Бразильского вингера прооперировали из-за кисты мениска в левом колене.

Ранее Филиппе уже перенес операцию на мениске, однако понадобилось дополнительное хирургическое вмешательство. В нынешнем сезоне футболист на поле больше не появится.

Коутиньо защищает цвета каталонского коллектива с 2018-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 12 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.