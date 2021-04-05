Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенесёт ещё одну операцию на мениске, сообщает Globo Esporte.

Напомним, Коутиньо повредил мениск ещё в матче против «Эйбара», состоявшемся двадцать девятого декабря. С тех пор бразильский форвард восстанавливается. Очевидно, в этом сезоне мы его на поле не увидим.

Всего в сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Действующий контракт Филиппе Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.