​Абелардо ушёл из «Алавеса» после трёх месяцев работы

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05 Апреля 2021, 19:39,
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Абелардо Фернандес больше не является главным тренером «Алавеса». Клуб объявил об уходе пятидесятилетнего специалиста после трёх месяцев работы. В двенадцати матчах под руководством Абелардо с января команда отпраздновала только одну победу при двух ничьих и девяти поражениях.
Когда Абелардо принимал команду в январе, она занимала шестнадцатое место. Теперь «Алавес» опустился на последнее место в турнирной таблице испанского чемпионата.
В ближайшее время «Алавес» должен назвать имя тренера, который будет пытаться спасти команду от вылета в Сегунду.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Алавес, Абелардо Фернандес