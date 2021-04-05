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​Абелардо ушёл из «Алавеса» после трёх месяцев работы

05 Апреля 2021, 19:39,

Абелардо Фернандес больше не является главным тренером «Алавеса». Клуб объявил об уходе пятидесятилетнего специалиста после трёх месяцев работы. В двенадцати матчах под руководством Абелардо с января команда отпраздновала только одну победу при двух ничьих и девяти поражениях.

Когда Абелардо принимал команду в январе, она занимала шестнадцатое место. Теперь «Алавес» опустился на последнее место в  турнирной таблице испанского чемпионата.

В ближайшее время «Алавес» должен назвать имя тренера, который будет пытаться спасти команду от вылета в Сегунду.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алавес, Абелардо Фернандес
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