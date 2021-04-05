Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Рамос высказался о своём будущем

05 Апреля 2021, 15:34,

Капитан «Реала» Серхио Рамос в документальном фильме о себе, премьера которого в Испании состоится 9 апреля, высказался по поводу будущего.

«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, об Олимпийских играх… Я уйду, когда придёт время. Мой план состоит в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба в мире – мадридского «Реала». Сегодня мне кажется, что я завершу карьеру нескоро. Это будет моё личное решение», - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Защитник выступает за мадридский клуб с лета 2005 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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