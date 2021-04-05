Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» в матче против «Севильи»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги поединка против «Севильи» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:1.

«Играть в Примере очень нелегко, но команда будет биться до конца. Нам нужно продолжать работать и улучшить свои показатели. Я огорчен таким исходом, но это результат давления на нас. Сейчас мы находимся не в лучшей форме. Нужно постараться вернуть игрокам кондиции, которые были в первой части сезона», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

После 29 туров «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя на три очка.