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Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» в матче против «Севильи»

05 Апреля 2021, 10:34,

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги поединка против «Севильи» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:1.

«Играть в Примере очень нелегко, но команда будет биться до конца. Нам нужно продолжать работать и улучшить свои показатели. Я огорчен таким исходом, но это результат давления на нас. Сейчас мы находимся не в лучшей форме. Нужно постараться вернуть игрокам кондиции, которые были в первой части сезона», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

После 29 туров «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя на три очка.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Севилья, Диего Симеоне
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Комментарии (2)
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0
San13
05 Апреля 2021, 10:54

А кого на 1 очко опережает? Барселона свой матч еще не выиграла, а ей уже 3 очка приписали?

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Марченко Максим
05 Апреля 2021, 11:19

Они имеют в виду что опережают на данный момент Реал на 3 очка ,не берут в учёт не сыгранный матч Барселоны ,вот если Барса выиграет ,то напишут на 1 очко опережают ,всё же понятно)

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