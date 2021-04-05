Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» в матче против «Севильи»

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05 Апреля 2021, 10:34,
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги поединка против «Севильи» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:1.
«Играть в Примере очень нелегко, но команда будет биться до конца. Нам нужно продолжать работать и улучшить свои показатели. Я огорчен таким исходом, но это результат давления на нас. Сейчас мы находимся не в лучшей форме. Нужно постараться вернуть игрокам кондиции, которые были в первой части сезона», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.
После 29 туров «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя на три очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Севилья, Диего Симеоне
А кого на 1 очко опережает? Барселона свой матч еще не выиграла, а ей уже 3 очка приписали?
Они имеют в виду что опережают на данный момент Реал на 3 очка ,не берут в учёт не сыгранный матч Барселоны ,вот если Барса выиграет ,то напишут на 1 очко опережают ,всё же понятно)