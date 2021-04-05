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Ди Мария хочет стать одноклубником Месси

05 Апреля 2021, 08:15,

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария заявил, что хотел бы поиграть вместе со своим соотечественником Лионелем Месси на клубном уровне.

«Я давно считаю, что Месси с другой планеты. Было бы круто стать его одноклубником. Однако сейчас Лионель выступает за «Барселону». Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Анхеля портал Goal.com.

Действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает по окончании нынешнего сезона. Подписать 33-летнего аргентинца хотят «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Примеры Лионель сыграл 26 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Анхель Ди Мария
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