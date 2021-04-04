«Севилья» по делу обыграла «Атлетико», окончательно возродив чемпионскую интригу

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04 Апреля 2021, 23:57,
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В центральном матче 29-го тура Ла Лиги «Севилья» и «Атлетико» сражались за важнейшие очки. Бесспорный фаворит турнира после первого круга провалил очередной поединок и проиграл коллективу Хулена Лопетеги. Севильцы могли забивать на первых минутах, но Ян Облак уверенно парировал удар низом с 11 метров от Лукаса Окампоса. И все же словенец был бессилен на 70-й минуте, когда после подачи справа от лицевой линии неприкрытый Маркос Акунья головой расстрелял ворота.
«Севилья» празднует победу 1:0, а очковый запас мадридцев практически растаял.
Протокол игры
|Севилья
|1:0
|Атлетико М
|(1:0) Акунья Маркос 70'
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 10'Акунья Маркос • 56'Ракитич Иван • Фернандо Режес • Хордан Хоан 87' ( Васкес Франко ( 87') • Сусо Хесус 77' ( Гомес Алехандро ( 77') • Де Йонг Люк 63' ( Эн-Несири Юссеф ( 63') • Окампос Лукас 87' ( Гудель Неманья ( 87')
Запасные: Оскар Родригес • Торрес Оливер • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Рекик Карим • Серхи Гомес • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
Облак Ян • Фелипе Аугусто IV • 5'Хименес Хосе • Эрмосо Марио 74' ( Кондогбия Жоффрей ( 74' ) • 86'Триппьер Киран • Льоренте Маркос • 79'Коке Хорхе • Ньигес Сауль • Лоди Ренан 34' ( Корреа Анхель ( 34') • Лемар Тома 74' ( Эррера Эктор ( 74') • Суарес Луис 56'
Запасные: Грбич Иво • Врсалько Шиме • Витоло Виктор
04 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Севилья
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