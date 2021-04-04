«Севилья» по делу обыграла «Атлетико», окончательно возродив чемпионскую интригу

В центральном матче 29-го тура Ла Лиги «Севилья» и «Атлетико» сражались за важнейшие очки. Бесспорный фаворит турнира после первого круга провалил очередной поединок и проиграл коллективу Хулена Лопетеги. Севильцы могли забивать на первых минутах, но Ян Облак уверенно парировал удар низом с 11 метров от Лукаса Окампоса. И все же словенец был бессилен на 70-й минуте, когда после подачи справа от лицевой линии неприкрытый Маркос Акунья головой расстрелял ворота.

«Севилья» празднует победу 1:0, а очковый запас мадридцев практически растаял.