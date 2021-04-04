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«Севилья» по делу обыграла «Атлетико», окончательно возродив чемпионскую интригу

04 Апреля 2021, 23:57,

В центральном матче 29-го тура Ла Лиги «Севилья» и «Атлетико» сражались за важнейшие очки. Бесспорный фаворит турнира после первого круга провалил очередной поединок и проиграл коллективу Хулена Лопетеги. Севильцы могли забивать на первых минутах, но Ян Облак уверенно парировал удар низом с 11 метров от Лукаса Окампоса. И все же словенец был бессилен на 70-й минуте, когда после подачи справа от лицевой линии неприкрытый Маркос Акунья головой расстрелял ворота.

«Севилья» празднует победу 1:0, а очковый запас мадридцев практически растаял.

Протокол игры  
Севилья 1:0 Атлетико М
(1:0) Акунья Маркос 70'    
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   10' Акунья Маркос   56' Ракитич Иван Фернандо Режес Хордан Хоан   87' (Васкес Франко (   87') Сусо Хесус   77' (Гомес Алехандро (   77') Де Йонг Люк   63' (Эн-Несири Юссеф (   63') Окампос Лукас   87' (Гудель Неманья (   87')
Запасные: Оскар Родригес Торрес Оливер Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Вацлик Томаш
Облак Ян Фелипе Аугусто IV   5' Хименес Хосе Эрмосо Марио   74' (Кондогбия Жоффрей (   74'   86') Триппьер Киран Льоренте Маркос   79' Коке Хорхе Ньигес Сауль Лоди Ренан   34' (Корреа Анхель (   34') Лемар Тома   74' (Эррера Эктор (   74') Суарес Луис   56'
Запасные: Грбич Иво Врсалько Шиме Витоло Виктор
04 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Севилья
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
05 Апреля 2021, 00:27

Атлетико в 2021 году совсем дохлый и убогий. И это - самый высокооплачиваемый тренер в мире. Фу...

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Alex1972
05 Апреля 2021, 00:08

Сдулся Симеоне... Почти разбазарить отрыв в 13 очков по потерянным - это надо уметь...

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