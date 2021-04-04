​Матьё: «Я не хотел переходить в «Барселону»

Завершивший карьеру в прошлом году защитник Жереми Матьё вспомнил, как в 2014 году он переходил из «Валенсии» в «Барселону».

«Я не хотел переходить в «Барселону». Я тогда был капитаном «Валенсии», наслаждался жизнью и задавался вопросом, буду ли я в «Барселоне» полировать скамейку запасных.

Когда я получил предложение, я составил новый контракт. В нём я прописал зарплату между той, которую я получал в «Валенсии», и той, которую мне предлагали в «Барселоне». Я показал этот фальшивый контракт спортивному директору Франсиско Руфете и сказал: «Если вы предложите мне такие же условия, я останусь». Он ответил, что это не должно стать проблемой.

Мы встретились с президентом Амадео Сальво, но он отказался. Руфете не мог в это поверить. Я порвал фальшивый контракт и сказал, что ухожу», - рассказал Матьё в интервью L'Equipe.