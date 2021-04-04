​Лапорта всё ещё придерживается идеи с пожизненным контрактом для Месси

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему придерживается идеи с пожизненным контрактом для Лионеля Месси. Об этом на своих страницах сообщает AS. Речь идёт о договоре, при котором сотрудничество сторон продолжится после завершения игроком карьеры. Если в ближайшие годы Месси решит поиграть где-то, например, в МЛС, «Барселона» просто не будет платить футболисту за этот период.

Приоритетом Лионеля Месси остаётся сильный спортивный проект. Футболит осознаёт финансовые трудности «Барселоны», но при этом хочет, чтобы состав команды летом был усилен.