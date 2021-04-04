Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лапорта всё ещё придерживается идеи с пожизненным контрактом для Месси

04 Апреля 2021, 14:22,

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему придерживается идеи с пожизненным контрактом для Лионеля Месси. Об этом на своих страницах сообщает AS. Речь идёт о договоре, при котором сотрудничество сторон продолжится после завершения игроком карьеры. Если в ближайшие годы Месси решит поиграть где-то, например, в МЛС, «Барселона» просто не будет платить футболисту за этот период.

Приоритетом Лионеля Месси остаётся сильный спортивный проект. Футболит осознаёт финансовые трудности «Барселоны», но при этом хочет, чтобы состав команды летом был усилен.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола