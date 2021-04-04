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​Матьё рассказал о хитростях Диего Косты

04 Апреля 2021, 13:56,

Экс-футболист «Барселоны» Жереми Матьё, завершивший карьеру прошлым летом, рассказал о самом сложном противнике, с которым ему приходилось сталкиваться.

«Это Диего Коста! Он слегка подстёгивает вас, чтобы вывести из себя. Он наступает тебе на ногу, извиняется и повторяет это снова. В конце концов, ты раздражаешься и отвечаешь, и тебе дают жёлтую карточку», - приводит слова Матьё Marca со ссылкой на интервью игрока для L'Equipe.

Отметим, что с зимы Диего Коста находится без клуба. Он ушёл из «Атлетико» по личным причинам. Форварду только тридцать два, и о завершении футбольной карьеры он вряд ли задумывается.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Коста, Жереми Матьё
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