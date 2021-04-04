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​Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»

04 Апреля 2021, 00:53,

Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» о новом контракте. Как сообщает издание ARA, звёздный бразилец снова хочет вернуться в «Барселону». Ради такой возможности Неймар готов пойти на серьёзное снижение заработной платы.

«Барселона» не закрывает двери перед Неймаром. При этом в приоритете у новых директоров каталонского клуба во главе с Жоаном Лапортой находится трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Добавим, что действующее трудовое соглашение Неймара с «ПСЖ» истекает через пятнадцать месяцев. Если бразилец не продлит контракт в ближайшее время, парижанам будет выгоднее продать игрока летом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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