​Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»

Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» о новом контракте. Как сообщает издание ARA, звёздный бразилец снова хочет вернуться в «Барселону». Ради такой возможности Неймар готов пойти на серьёзное снижение заработной платы.

«Барселона» не закрывает двери перед Неймаром. При этом в приоритете у новых директоров каталонского клуба во главе с Жоаном Лапортой находится трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Добавим, что действующее трудовое соглашение Неймара с «ПСЖ» истекает через пятнадцать месяцев. Если бразилец не продлит контракт в ближайшее время, парижанам будет выгоднее продать игрока летом.