Червиченко назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

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03 Апреля 2021, 16:32,
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал российского футболиста, способного заиграть в каталонской «Барселоне».
«Единственный российский футболист, который может играть в «Барселоне», - это Головин. Он один, кто соответствует уровню «Барселоны», - заявил Червиченко в интервью изданию Sport24.
Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018-го года. Контракт россиянина с клубом рассчитан еще на два года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 24-летний полузащитник провел 15 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Александр Головин, Андрей Червиченко