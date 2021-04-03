Червиченко назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал российского футболиста, способного заиграть в каталонской «Барселоне».

«Единственный российский футболист, который может играть в «Барселоне», - это Головин. Он один, кто соответствует уровню «Барселоны», - заявил Червиченко в интервью изданию Sport24.

Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018-го года. Контракт россиянина с клубом рассчитан еще на два года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 24-летний полузащитник провел 15 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.