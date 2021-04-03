Защитник «Севильи» заразился коронавирусом

Фланговый защитник Серхио Эскудеро, выступающий за «Севилью», заразился коронавирусной инфекцией. 31-летний футболист сдал положительный тест и переведен в режим самоизоляции.

Из-за болезни Серхио пропустит ближайший поединок чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

В составе андалусийского коллектива защитник выступает с 2015-го года. В нынешнем сезоне Эскудеро провел 12 поединков и отметился одним забитым мячом.

После 28 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 55 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Клуб отстает от идущего третьим «Реала» на пять очков.