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«Барселона» определилась с альтернативой Холанну

03 Апреля 2021, 12:19,

Каталонская «Барселона» занимается поиском нового центрального нападающего. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» определились с альтернативой Эрлингу Холанну, которого сватают в мадридский «Реал».

Согласно сведениям источника, каталонцы предпримут попытку подписать форварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Рыночная стоимость 27-летнего бомбардира оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Кейн не планирует покидать лондонский коллектив.

В этом сезоне АПЛ форвард сыграл 27 матчей, забил 17 мячей (четыре - с пенальти) и отдал 13 ассистов. Контракт Кейна со «шпорами» рассчитано до середины 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн
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