«Барселона» определилась с альтернативой Холанну

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03 Апреля 2021, 12:19,
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Каталонская «Барселона» занимается поиском нового центрального нападающего. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» определились с альтернативой Эрлингу Холанну, которого сватают в мадридский «Реал».
Согласно сведениям источника, каталонцы предпримут попытку подписать форварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Рыночная стоимость 27-летнего бомбардира оценивается в 120 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что Кейн не планирует покидать лондонский коллектив.
В этом сезоне АПЛ форвард сыграл 27 матчей, забил 17 мячей (четыре - с пенальти) и отдал 13 ассистов. Контракт Кейна со «шпорами» рассчитано до середины 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн