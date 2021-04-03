Зидан прокомментировал потерю Рамоса

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму защитника и капитана команды Серхио Рамоса.

«В этом никто не виноват - ни клуб, ни сборная Испании. Такое случается в футболе. Эта составляющая никому не нравится, однако никто от этого не застрахован. Нужно принято это. Надеемся, что Серхио восстановится как можно скорее», - приводит слова французского специалиста AS.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Рамос пропустит около месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.