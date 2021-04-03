Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Зидан прокомментировал потерю Рамоса

03 Апреля 2021, 11:22,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму защитника и капитана команды Серхио Рамоса.

«В этом никто не виноват - ни клуб, ни сборная Испании. Такое случается в футболе. Эта составляющая никому не нравится, однако никто от этого не застрахован. Нужно принято это. Надеемся, что Серхио восстановится как можно скорее», - приводит слова французского специалиста AS.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Рамос пропустит около месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола