Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» хочет продать Брайтвайта и подписать Депая

03 Апреля 2021, 10:59,

Каталонская «Барселона» намерена продать датского нападающего Мартина Брайтвайта в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sport.es.

На его место «сине-гранатовые» планируют пригласить голландского форварда Мемфиса Депая, ныне выступающего за «Лион». Контракт игрока с французским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. «Барселона» хочет воспользоваться возможностью подписать Депая бесплатно.

Брайтвайт сыграл 24 матча в чемпионате Испании, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Депай провел 30 поединков в Лиге 1, забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт
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