«Барселона» хочет продать Брайтвайта и подписать Депая

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03 Апреля 2021, 10:59,
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Каталонская «Барселона» намерена продать датского нападающего Мартина Брайтвайта в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sport.es.
На его место «сине-гранатовые» планируют пригласить голландского форварда Мемфиса Депая, ныне выступающего за «Лион». Контракт игрока с французским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. «Барселона» хочет воспользоваться возможностью подписать Депая бесплатно.
Брайтвайт сыграл 24 матча в чемпионате Испании, отметившись двумя голами и двумя ассистами.
Депай провел 30 поединков в Лиге 1, забил 14 голов и отдал девять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт